Venezuela'da uçak kalkış yaparken düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi (Video)

Venezuela'nın Tachira eyaletindeki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Venezuela'nın Táchira eyaletindeki Paramillo Havaalanı’ndan kalkış yapan Piper Cheyenne tipi küçük uçak, havalanmaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek yere çakıldı.

Kimlikleri açıklandı

Uçak, kanadının üzerine düşüp infilak ederken kazada iki yolcu hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Yerel gazete, El Nacional'ın haberine göre hayatını kaybedenlerin kimlikleri Toni Bortone ve Juan Maldonado olarak belirlendi.

Uçak kalkış öncesinde yana yatıp dengesini kaybetti ve kısa süre sonra patlayarak alev topuna döndü

Kalkış sırasında sorun yaşandığını fark edip çığlık attılar

Olayın ardından açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, uçağın kalkış sırasında sorun yaşadığını fark edip çığlık attıklarını aktardı. İlk incelemelere göre pilotun, lastiğin patlaması sonucu uçağın kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında uçağın, hükümetin 'lojistik faaliyetleri' kapsamında kullanıldığı açıklandı.

Sosyal medyada, kazaya karışan uçağın Piper Aircraft tarafından 1970’lerin sonlarında üretilen Piper Cheyenne I (PA-31T1) modeli olduğu bildirildi. Bu model, genellikle yüksek performansıyla biliniyor.

