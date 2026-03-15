Venezuela'da yedi yıl sonra ABD bayrağı göndere çekildi

Son diplomatik misyonun ülkeden ayrılışının yedinci yıl dönümü olan 14 Mart'ta düzenlenen törenle, iki ülke arasındaki doğrudan diplomatik faaliyetlerin resmen yeniden başladığı duyuruldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkonularak New York'a kaçırılmıştı. Delcy Rodriguez, "Venezuela Geçici Devlet Başkanı" sıfatıyla koltuğa oturmuş ve ABD'yle müzakerelere başlayarak daha ılımlı bir politikaya geçiş yapmıştı.

Rodriguez, yaptığı son açıklamada, ABD'nin, Maduro ve Flores'i serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Venezuela'nın gerçekleri bilinmeli, biz bir uyuşturucu ülkesi değiliz. Devlet Başkanı Maduro ve eşi masumdur" demişti.