Venezuela'daki depremde can kaybı 235'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da çarşamba günü ülkenin kuzeyini ve merkezini 39 saniye arayla vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ardışık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e çıktı.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada önceki bilançonun yükseldiğini duyurdu. Daha önce Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, en az 188 ölü ve bin 500 yaralı olduğunu bildirmişti.

Özellikle La Guaira eyaletinde hasar ağır. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, bölgede 70 binden fazla ailenin etkilendiğini belirterek "Sizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Uluslararası yardım seferberliği

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Almanya, Meksika ve diğer ülkelerden arama‑kurtarma ekipleri Venezuela'ya gönderiliyor.

Almanya'dan 50 kişilik arama ve kurtarma ekibi, dört arama köpeğiyle birlikte cuma sabahı Wunstorf'tan hareket etti.

Alman sivil savunma kuruluşu THW Başkanı Sabine Lackner, "İlk 72 saat çok kritik, hâlâ birçok kişiyi canlı bulabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'ya destek vereceğini açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı, bir amfibi nakliye gemisi, bir kıyı muharebe gemisi ve çeşitli nakliye uçaklarının görevlendirildiğini duyurdu. Washington ayrıca 150 milyon dolarlık ek yardım mobilize ediyor.

Bunun 100 milyon doları BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne aktarılacak.

Kanada da 5 milyon Kanada doları tutarında yardım sağlayacağını bildirdi.

Yüzyıldır görülmeyen en şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), iki büyük depremin ardından en az 20 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Bu depremler, Venezuela'da son 100 yılda ölçülen en güçlü sarsıntılar olarak kayıtlara geçti.