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Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 490’a yükseldi

Venezuela’da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 490’a yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
DHA
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Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 490’a yükseldi
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti.

Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını da söyledi.

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