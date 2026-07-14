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Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 561'e yükseldi

Venezuela’da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 561’e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
DHA
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Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 561'e yükseldi
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 71 artarak 4 bin 561'e yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti.

Rodriguez, 128 bin 324 aileye insani yardım ulaştırıldığını, depremden etkilenen bölgelerde kurulan geçici çadır kent sayısının ise 107'ye çıktığını aktardı.

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