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Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 5 bin 119'a yükseldi

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 119'a yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
DHA
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Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 5 bin 119'a yükseldi
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 artarak 5 bin 119'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti.

Rodriguez açıklamasında, bölgedeki hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini de aktardı.

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