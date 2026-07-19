Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 5 bin 119'a yükseldi
Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 119'a yükseldiği bildirildi.
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 artarak 5 bin 119'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti.
Rodriguez açıklamasında, bölgedeki hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini de aktardı.