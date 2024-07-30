Venezuela'daki seçim protestolarında 2 kişi hayatını kaybetti

Venezuela'da geçen pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Nicolas Maduro'nun yeniden Devlet Başkanı seçildiğinin açıklanmasının ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi.

Muhalefetteki Birleşik Demokratik Platformu (PUD) başkan adayları Edmundo Gonzalez'in Maduro'dan 2 kat daha fazla oy alarak tartışmasız bir zafer kazandığını iddia etmesinin ardından Maduro'nun yeniden başkan seçildiğinin açıklanması 20 eyalette muhalefet destekçilerini sokağa döktü. Ülke çapında düzenlenen 187 protestoda polis göstericilere sert müdahalede bulunurken, Tachira eyaletinde 1, Maracay şehrinde 1 olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Karakas'ta başkanlık sarayı Miraflores yakınlarında toplanan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, kalkanlar ve coplarla bariyer kurdu.

Göstericiler Hugo Chavez'in heykelini yıktı

Ülke çapında protestocuların tencere ve tavalara vurarak tepkilerini ortaya koyduğu “cacerolazo” gösterileri düzenlenirken, protestocular, “Altın istemiyoruz, CLAP (hükümetin gıda yardımı programı) istemiyoruz, Nicolas'ın gitmesini istiyoruz” sloganları attı, caddeleri ateşe verdi. Çok sayıda motosikletli gösterici sokaklara dökülürken, göz yaşartıcı gazdan korunmak için yüzlerini atkılarla kapattı. Falcon eyaletininin başkenti Coro'daki protestolarda ise, göstericiler Maduro'nun akıl hocası Venezuela'ya sosyalizmi getiren eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykelini yıktı.

“Aşırı sağ tarafından teşvik edilen tüm şiddet eylemlerini takip ediyoruz”

Devlet Başkanı Maduro Miraflores'te yaptığı konuşmada, Venezuela güçlerinin şiddet yanlısı protestoculara karşı harekete geçtiğini söyledi. Maduro, “Aşırı sağ tarafından teşvik edilen tüm şiddet eylemlerini takip ediyoruz. Venezuela halkına şunu söyleyebilirim ki, eğer onlar zarar verdiyse biz de harekete geçiyoruz. Bu filmi zaten biliyoruz, bu yüzden bir kez daha, sivil, askeri ve polis birliği ile uzun süre hareket ediyoruz. Onların nasıl çalıştığını zaten biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptığı açıklamada, 2014, 2017 ve 2019 yıllarında hükümet karşıtı protestocuların neden olduğu olaylar sonucu yüzlerce kişinin öldürülmesini hatırlatarak, korkunç olayların tekrarlanmasına izin verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

“Muhalefetin elindeki veriler Gonzalez'in ise 6,27 milyon oy aldığını gösteriyor”

Muhalefetteki Birleşik Demokratik Platformu (PUD) tarafından yapılan açıklamada, başkan adayları Edmundo Gonzalez'in erişilen oy sayımlarının yüzde 73'ününe göre Maduro'dan 2 kat daha fazla oy aldığını ve tartışmasız bir zafer kazandığını iddia etti. Muhalefet lideri Maria Corina Machado yaptığı açıklamada, “Sevgili Venezuelalılar, bugün buluşuyoruz; bir aile olarak, organize olarak, her oyu saydırmak ve gerçeği savunmak için sahip olduğumuz kararlılığı gösteriyoruz” dedi.

Machado, “Muhalefetin elindeki veriler Maduro'nun 2,75 milyon, Gonzalez'in ise 6,27 milyon oy aldığını gösteriyor.” diye konuştu.

CNE, Maduro'yu seçimin galibi ilan etmişti

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), dün yaptığı açıklamada oyların yüzde 980'inin sayıldığını ve seçimi Maduro'nun kazandığını duyurdu. Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedildi.