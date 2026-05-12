Venezuela'dan ABD Başkanı Trump'a '51. eyalet' tepkisi: 'Böyle bir şey asla kabul edilemez'

Komşu ülke Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görülen davayı takip etmek üzere Hollanda’nın Lahey kentine giden Rodriguez, Trump'a cevap verdi.

Rodriguez, Trump'a Venezuela'nın bağımsızlığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz."

Trump yönetimiyle işbirliğine dayalı bir diplomatik gündem yürüttüklerini belirten Rodriguez, "Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda, Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü ifade ederek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Rodriguez ile "iyi anlaştığını" söylemişti.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini dile getirmişti.