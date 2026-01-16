Venezuelalı işçiler, Maduro'nun dönmesi için yürüyüş düzenledi

CCTV'nin haberine göre Venezuelalı işçiler, ABD askerleri tarafından 3 Ocak’ta gözaltına alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in serbest bırakılmasını talep etmek için Çarşamba günü Karakas sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre bu gösteri, Venezuela genelinde vatandaşların, ABD’ye başkanlarını serbest bırakması yönünde baskı yapmak amacıyla sürdürdüğü sokak protestolarının 12’nci gününe işaret ediyor.

Pankartlar taşıyıp sloganlar atan protestocular, Maduro’nun gözaltına alınmasını kınayarak ulusal onurun korunması için kolektif bir mücadele çağrısında bulundu.