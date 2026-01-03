ABD'yi suçladı: Venezuela’nın başkentinde peş peşe patlamalar oldu

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama meydana geldiği, alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Patlamalar elektrik kesintilerine neden oldu

Venezuela basınındaki haberlerde, patlama seslerinin başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaletinde, ülkenin kıyı kesimlerinde ve Miranda eyaletine bağlı sahil kenti Higuerote'de de duyulduğu aktarıldı.

Higuerote Havalimanı'nın yoğun bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.

Patlamaların ardından büyük bir askeri üssün bulunduğu güney kesimler de dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

ABD medyası: Trump saldırı emri verdi

CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD'li yayın kuruluşu CBS News, "Trump, Venezuela'da askeri hedefler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdi" diye açıkladı.

Venezuela yönetimi ABD'yi suçladı

Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

Ne olmuştu?

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu örgütlerine ait olduğunu ileri sürdüğü teknelere yönelik saldırıları ve Trump’ın Venezuela'yı işgal etmekle tehdit etmesi, bölgedeki gerilimi tırmandırmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 4,5 milyon kişilik milis gücünü harekete geçirme mesajı vermesi, Latin Amerika'yı son 5 ay içinde küresel siyasetin ve güvenlik tartışmalarının merkezine taşıdı. ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ederek Karayipler'de gemileri hedef aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söylemişti.

Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı.

Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk" ifadelerini kullanmıştı.

.