Venezuela'nın BRICS'e katılma talebini Brezilya'nın engellediği iddia edildi

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini BRICS'e dahil etme talebi, Brezilya'nın engeline takıldı.

Brezilya’nın, son zamanlarda gergin ilişkiler yaşadığı komşusu Venezuela'nın BRICS'e katılma isteğine "kesin bir dille" karşı çıktığı öne sürüldü.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bolivar'ın anavatanının bu organizasyona katılmasını engellemek için Batılı güç merkezleri tarafından teşvik edilen nefret, dışlama ve hoşgörüsüzlük yeniden üretiliyor." ifadelerine yer verildi.

Venezuela’da 28 Temmuz'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini Devlet Başkanı Maduro'nun kazanmasının ardından Brezilya'nın sonuçlara "şüpheyle" yaklaşması ve seçim tutanaklarının açıklanmasını talep etmesi, iki komşu ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı.

BRICS Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenmişti. Zirveye Devlet Başkanı Maduro da katılmıştı.