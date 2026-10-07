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Venezuela'nın en büyük ikinci petrol rafinerisinde patlama: Faaliyetler durduruldu

Venezuela'da ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisi Cardon'da patlama ve yangının ardından tüm faaliyetler durduruldu.

Haber Merkezi
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Venezuela'nın en büyük ikinci petrol rafinerisinde patlama: Faaliyetler durduruldu
Temsili
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Venezuela'nın Falcon eyaletine bağlı Punto Fijo şehrinde ülkenin ikinci büyük rafinerisi olan Cardon rafinerisinin dizel hidrojen arıtma ünitesine giden bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. O anlar kameralara yansırken, bölgeye itfiaye ekipleri sevk edildi. Devlet petrol şirketi PDVSA, günlük 310 bin varil kapasiteye sahip Cardon rafinerisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu ifade etti.

Yangının hızla kontrol altına alındığı, olayda herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar olmadığı belirtildi.

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