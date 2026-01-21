Verdiği mesaj kadar gözlük de hatırlanacak: Fransa lideri Macron, Davos’ta neden güneş gözlüğü taktı?

Önceki gün Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland hamlesine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine gümrük misillemesi yapma tehdidini sert bir dille eleştirdi.

Macron, “kuralsızlık ve hukuk tanımazlık” eğiliminin dünya siyasetinde güçlendiğini belirterek, “Uluslararası hukuk ayaklar altına alınırken, emperyal arzular yeniden ortaya çıkıyor. Hele ki gümrük tarifeleri, bir ülkenin toprak egemenliğine karşı koz olarak kullanılıyorsa…” ifadelerini kullandı.

BBC'nin haberine göre Trump’ın Fransa’nın Gazze için kurduğu “Barış Kurulu”na katılmayı reddetmesine karşılık, Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi getirebileceği yönündeki tehdidi de masada duruyor.

Sağlık nedeni mi yoksa imaj tercihi mi?

Macron’un konuşmasındaki politik mesajların yanı sıra, iç mekânda taktığı mavi yansıtmalı pilot gözlükler de dikkat çekti.

Fransa basınına göre Macron’un görünümü, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir göz rahatsızlığı ile ilgili.

Geçtiğimiz hafta güney Fransa’daki bir askeri etkinlikte makyaja benzer belirgin bir kızarıklıkla görüntülenmişti ve benzer gözlükler takmıştı.

Askerlerle konuşurken durumunu hafifseyen Macron, rahatsızlığının “tamamen önemsiz” olduğunu söyleyip, “Gözümün bu çirkin görünümü için özür dilerim” demişti. Şaka yoluyla da “Bu bir kaplan gözü (l’oeil du tigre). Kararlılığın işaretidir” ifadelerini kullanmıştı.

Doktorlar: Zararsız bir kanama

Fransa’daki sağlık kaynakları, Macron’un subkonjonktival (gözün beyaz kısmını örten zar) kanama yaşadığı görüşünde. Bu durum gözdeki küçük damarların patlamasıyla oluşuyor; acı vermiyor, görmeyi etkilemiyor ve yaklaşık iki hafta içinde iz bırakmadan geçiyor.

Durum çoğunlukla şiddetli öksürük, hapşırma veya göze dokunma gibi basit etkenlerle ortaya çıkabiliyor. Yüksek tansiyon veya diyabeti olan kişilerde daha sık görülüyor.

RTL’ye konuşan doktor ve medya yorumcusu Jimmy Mohamed, güneş gözlüğünün tıbbi koruma amacı taşımadığını belirterek, “Macron bunu tamamen estetik ve imaj kaygısıyla seçti. Bazı insanlar onu hasta sanabilir, o da böyle fotoğraflanmamak için gözlük takmayı tercih etti” değerlendirmesinde bulundu.