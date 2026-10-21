Veri merkezleri devasa borçların altında mı kalıyor?

Yapay zeka altyapı sağlayıcılarından CoreWeave'in tahvil fiyatlarında belirgin bir gerileme kaydedildi. Şirket, 51 veri merkezini işletmek amacıyla toplam 72 milyar dolarlık yükümlülük biriktirirken, yatırımcılar şirketin bu yükümlülükleri yerine getirememe ihtimalini yüzde 60'ın üzerinde fiyatlıyor. Riskli yapay zekâ borçlarına yatırımcıların talep ettiği ek prim son altı ayda yüzde 50'den fazla artarken, CoreWeave tahvilinin getirisi yüzde 15'i aştı ve şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 24 değer kaybetti.

CoreWeave modeli; yapay zeka çipleri satın almayı, veri merkezi sahipleriyle en az 15 yıllık kullanım sözleşmeleri imzalamayı ve alanı Meta, Microsoft ile OpenAI gibi müşterilere daha kısa sürelerle kiralamayı içeriyor. Şirketin tesisleri müşteri bulmadan önce kurup işletme maliyetlerini üstlenmesi, yatırımcıların gelecekte bu alanlara talebin azalabileceği ve veri merkezlerinin eskime riski taşıdığı yönündeki kaygılarını artırıyor. Şirket yönetimi piyasa hareketlerini "irrasyonel" olarak nitelendirse de finansal baskı hissediliyor.

Oracle ve SoftBank cephesinde borçlanma baskısı

Yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için yoğun biçimde borçlanan diğer devler de piyasa dalgalanmalarından etkilendi. Oracle tahvilleri değer kaybederken, SoftBank'ın borcuna karşı temerrüt sigortasının maliyeti yükseldi. SoftBank, OpenAI'ye yatırım yapmak amacıyla 2024'te 500 milyon dolar, bir yıl sonra 30 milyar dolar ve son olarak ekim ayında 30 milyar dolar daha kaynak aktardı. Şirket, bu son yatırımı öncesinde yaklaşık yüzde 10 faizle 11 milyar dolar borçlandı. Buna bağlı olarak SoftBank borcuna karşı 1 milyon dolarlık sigortanın maliyeti, yıl başındaki 27 bin doların altındaki seviyeden 40 bin doların üzerine çıktı.

Projelerde izin engelleri ve gecikmeler

Veri merkezi projelerinde bürokratik izin süreçleri ve enerji tedariki sıkıntıları da finansal yükü artıran unsurlar arasında yer alıyor. Oracle'ın Teksas ve Wisconsin'deki iki veri merkezi için geçen yıl bankalardan aldığı 38 milyar dolarlık borcun ardından, Wisconsin'deki Project Lighthouse projesinin 2029'dan önce faaliyete geçmesi zorlaştı; projeye bağlı borcun bir kısmı nominal değerinin yüzde 90'ına geriledi. New Mexico'daki veri merkezi projesinde ise inşaat başlamasına rağmen yeterli enerji sağlamak için eyalet izinlerinin alınmasında zorluk yaşanıyor. Bu projeye bağlı 18 milyar dolarlık borcun bir bölümü nominal değerinin yaklaşık yüzde 80'ine alıcı buldu.

Piyasa uzmanları, projelerin finansmanındaki bu yavaşlamanın mevcut veri merkezlerini ve yapay zeka altyapısını daha değerlideğerli kılabileceğini belirtirken, yatırımcılar sektörün aşırı borçlanma sarmalına karşı daha temkinli bir yaklaşım benimsemesini bekliyor.