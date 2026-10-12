Video çeken Ukraynalı kadın Rus füzesinin hedefi oldu (Video)

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Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentinde yer alan Pisochyn’e düzenlediği füze saldırısında bir kadın video çektiği sırada Rus yapımı "Banderol" füzesinin hedefi oldu.

Füze kadına çok yakın bir noktaya düşerken, Ukrayna basınında yer alan haberlerde kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.