  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Vietnam, 2030'a kadar 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirecek
Takip Et

Vietnam, 2030'a kadar 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirecek

Vietnam hükümeti, yapay zeka alanındaki insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 2030'a kadar bu alanda en az 10 bin nitelikli uzman yetiştirmeyi planladığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Vietnam, 2030'a kadar 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirecek
Takip Et

Vietnam Başbakanı Yardımcısı Le Tien Chau, 2030'a kadar uygulanması planlanan "Ulusal Yapay Zeka İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı"na onay verdi.

Ülkenin yapay zeka alanındaki insan kaynağını ve dijital dönüşümünü güçlendirmek amacıyla başlatılan program kapsamında, yapay zeka sistemleri geliştirebilecek ve yönetebilecek araştırmacı, mühendis ve uzmanlardan oluşan en az 10 bin nitelikli elemanın yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca bazı öncelikli sektörlerde yapay zekayı kullanabilecek lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip en az 50 bin kişiye eğitim verilmesi ve mevcut becerilerinin de geliştirilmesi planlanıyor.

Pekin'de şiddetli yağışlar nedeniyle turistik alanlar kapatıldıPekin'de şiddetli yağışlar nedeniyle turistik alanlar kapatıldıDünya
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Yapay zekadan tavsiye aldı, 25 dönümlük ürününü kaybettiYapay zekadan tavsiye aldı, 25 dönümlük ürününü kaybettiDünya
Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...Spor