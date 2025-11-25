  1. Ekonomim
  Vietnam'da sel nedeniyle can kaybı artıyor
Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 91’e ulaştığı belirtildi.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta bölgelerinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi.

Yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen Dak Lak eyaletinde çoğu boğulma nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde de 11 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Selin yol açtığı hasarın, ilk hesaplamalara göre 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin edildiği aktarıldı.

