Vietnam’ı sel vurdu: Binlerce ev ve tarım arazisi suya gömüldü

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Vietnam’da hafta boyunca etkisini sürdüren yoğun yağışlar, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Bazı noktalarda yağış miktarının 50 santimetreyi aştığı bildirildi.

Binlerce ev su altında kaldı

Selin en fazla etkilediği bölgeler arasında Ninh Binh, Thanh Hoa ve Nghe An bulunuyor. Bölgelerde 2 binden fazla evin su altında kaldığı, ulaşımın aksadığı ve pirinç başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinde kayıplar yaşandığı bildirildi. Ayrıca binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kümes hayvanının telef olduğu aktarıldı.

Öğrencilere evde kalmaları tavsiye edildi

Thanh Hoa’da sel nedeniyle ulaşımın tehlikeli hale gelmesi üzerine yetkililer, öğrencilerin evlerinde kalmasını tavsiye etti. Sel sularının ulaşım üzerindeki etkisi nedeniyle bölgede günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Hanoi’de cadde ve yollar sular altında

Şiddetli yağışlardan başkent Hanoi de etkilendi. Kentin birçok caddesi su altında kalırken trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Su baskınları nedeniyle vatandaşların işlerine gitmesi ve çocuklarını okula götürmesi zorlaştı. Bazı lise ve üniversitelerde öğleden sonraki eğitimlere ara verildi veya dersler çevrim içi yapılmaya başlandı.

Askerler bölgeye sevk edildi

Hanoi’nin güneybatısındaki banliyölerde Bui Nehri’nin su seviyesi de yükseldi. Bazı evlerin su altında kalabileceği endişesi üzerine yetkililer, bölge sakinlerinin eşyalarını daha yüksek noktalara taşımasına yardımcı olmak için yüzlerce askeri görevlendirdi.

Yağışların 21 Eylül’e kadar sürmesi bekleniyor

Meteoroloji uzmanları, Vietnam’ın kuzeyindeki yağışların 21 Eylül’e kadar devam edebileceğini belirtiyor. Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde ulaşım, konutlar ve tarım alanlarındaki durumu takip ediyor.