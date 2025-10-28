  1. Ekonomim
  Vietnam'ı sel vurdu: Evler ve tarlalar sular altında kaldı
Vietnam'ı sel vurdu: Evler ve tarlalar sular altında kaldı

Vietnam’ın orta kesimlerinde etkili olan yoğun yağışlar ve sel, evleri ve tarım alanlarını su altında bırakırken, günlük yaşamı da aksattı.

Vietnam’ı sel vurdu: Evler ve tarlalar sular altında kaldı
Vietnam Meteoroloji Dairesinden son günlerde ülkenin özellikle orta kısımlarını olumsuz etkileyen şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Hue kentinde yağış rekoru kırıldı

Açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Evler ve tarım arazi sular altında kaldı

Kentte şiddetli yağışlar sebebiyle taşan nehirler, evleri ve tarım arazilerini sular altında bırakırken, vatandaşlar caddelerde kayıklara binerek hareket etti.

Hoi An Antik Kenti’nde turistler tahliye edildi

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hoi An Antik Kenti'nde ise sel suları yükselirken, bölgedeki turistler kayıklar yardımıyla tahliye edildi.

Ayrıca başkent Hanoi ile Ho Chi Minh kenti arasındaki tren seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden askıya alınmasıyla binlerce yolcu olumsuz etkilendi.

