Visa ile Suriye Merkez Bankası anlaşmaya vardı

Visa, Suriye Merkez Bankası ile anlaştığını ve ülkenin dijital ödeme ekosistemini oluşturmak için Suriye'de faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin Suriye'nin modern küresel dijital ekonomiye hızla entegre olmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış stratejik bir yol haritasını uygulamak üzere Suriye Merkez Bankası, finansal otoriteler ve kurumlarla ortaklık kurduğu belirtildi.

Visa'nın Suriye'de faaliyetlerine başlayacağı vurgulanan açıklamada, aşamalı bir dijitalleşme planı aracılığıyla küresel standartlara dayalı, geleceğe hazır bir ödeme ekosisteminin oluşturulmasını destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, öncelikli odak noktasının lisanslı finans kurumlarıyla işbirliği yaparak sağlam ve güvenli bir ödeme altyapısı geliştirmek olacağı kaydedildi.

