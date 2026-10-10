Vitali Kliçko'dan kritik uyarı: "Kış gelmeden Kiev'i terk edin"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaklaşan zorlu kış mevsimi öncesinde tedbirler artarken, Belediye Başkanı Vitali Kliçko'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Kliçko, kış şartlarında enerji, ısınma ve temel kamu hizmetlerinde ciddi kesintiler yaşanabileceğine dikkat çekti. Şehir dışında akrabalarının veya yakınlarının yanında kalma imkânı bulunan vatandaşların başkentten geçici olarak ayrılmalarının kendileri için daha güvenli olacağını belirtti.

Şehrin tamamen boşaltılması söz konusu değil

Yapılan çağrının yanlış anlaşılmaması gerektiğinin altını çizen Kliçko, Kiev'in tümüyle tahliye edilmesinin kesinlikle gündemde olmadığını vurguladı. Belediye yönetimi olarak olası olumsuz senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını ifade eden Kliçko; alternatif ısıtma sistemlerinin devreye sokulduğunu, ayrıca yakıt, gıda ve içme suyu stoklarının oluşturulduğunu kaydetti. Ancak tüm bu önlemlere rağmen kış boyunca vatandaşların ciddi zorluklarla karşılaşabileceği yinelendi.