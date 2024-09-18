Vize krizinin ardından Almanya’da şimdi de dönere kota geliyor

Almanya’da yükselen döner fiyatları ve son yıllarda sayıları hızla artan dönerciler, Almanya’nın ana gündemlerinden biri haline geldi. Tabak dönerin fiyatı bir çok yerde 15 Euro’yu aştı. Çeyrek pide arası döner ve içeceğin fiyatı 10 Euro’yu buluyor. Türklerin ülkeye taşıdığı döner bir çok yerde Almanların milli yiyeceği olarak biliniyor artık.

"Dönerci sayısı sabitlensin" talebi

Ülkenin dört bir yanında dönerci ve kebapçı açılırken Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Baden Württemberg Eyaleti’nde bulunan ve Türklerin yoğun olduğu Heilbronn kentinde, dönerci sayısını kısıtlamak için harekete geçildi.

SPD’li (Sosyal Demokrat Partisi) Belediye Başkanı’nın yönettiği kentte, meclisteki en büyük grup olan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU), kentteki dönerci sayısına bir üst sınır getirilmesini istedi. Sınırlamanın yasal temeli için bilirkişi raporu da alındı.

Ekonomi Denetleme Firması PWC tarafından Heilbronn Şehir Girişimi’nin talebiyle bir rapor düzenlendi. Raporda, "Şehir merkezindeki işletme, dükkan ve restoran yapısını özel olarak kontrol edebilmek için çok sayıda yasal yol var. Bu şekilde bir sayısal kısıtlama, üst sınır mümkündür" denildi.

Küçücük alanda 20 dönerci, 18 berber

CDU, kentte mümkün olduğu kadar çok çeşitli dükkan, mağaza açılmasının mümkün olduğunu savunuyor.

CDU’nun talebi, kentte hep belirli türde dükkan ya da işletmelerin değil, çeşitlilik içeren ve geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir şehir merkezi oluşması.

Küçük bir şehir olan Heilbronn’un merkezindeki yarım kilometrekareden biraz fazla bir alanda 20 dönerci veya kebapçı, 18 berber, 16 manikür-pedikür salonu ve 13 cep telefonu dükkanı bulunuyor.