Çin vizesiz seyahat kapısını 75 ülkeye açtı! Türkiye listede yer almadı

Çin’in turizmi canlandırmak için 75 ülkeye vize muafiyeti getirdi. Çin, vize politikalarında yaptığı kapsamlı değişikliklerin ardından yabancı turistlerin yeniden ilgisini çekmeye başladı.

Listede Azerbaycan var, Türkiye yok

Ülkeye 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilen ülke sayısı 74’e yükselirken, bu sayı 16 Temmuz’da Azerbaycan’ın da dahil edilmesiyle 75’e çıkacak. Türkiye ise Çin'in doğrudan vize muafiyeti listesinde yer almadı.

Vizesiz giriş 2 katına çıktı

Çin Ulusal Göçmenlik İdaresi'nin verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında 20 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ülkeye vizesiz giriş yaptı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki katı aşmış durumda. Turistik bölgelerde hala yerli turistlerin yoğunluğu sürerken, yaz sezonuyla birlikte yabancı ziyaretçi sayısında da ciddi bir artış bekleniyor.

Çin, sert COVID-19 kısıtlamalarının ardından 2023'ün başlarında sınırlarını tekrar turistlere açmış, ancak yıl boyunca ülkeyi sadece 13,8 milyon kişi ziyaret etmişti. Bu sayı, pandemiden önceki son yıl olan 2019’daki 31,9 milyon turistin oldukça altında kalmıştı.

Çin vizesiz giriş hakkı tanıyan listeyi genişletti

Aralık 2023’te Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyan Çin, zamanla bu listeyi genişletti. Bugün itibarıyla Avrupa'nın büyük bölümü ile Latin Amerika ve Orta Doğu’dan birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti uygulanıyor. Ülkelerin yaklaşık üçte ikisine ise bu muafiyet bir yıllık deneme süresi kapsamında verildi.