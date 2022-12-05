Vodafone'un CEO'su görevinden ayrılıyor

İngiliz telekomünikasyon şirketi Vodafone'un CEO'su Nick Read, bu yıl sonunda görevinden ayrılacak.

Read'in Vodafone'un başında olduğu dört yılda, şirketin hisse senedi fiyatı neredeyse yarı yarıya düştü.

Avrupa ve Afrika pazarına odaklanmak için çeşitli varlıklarını satan şirket, hisse fiyatındaki düşüşe engel olamadı.

Read'in şirketin kârlılığını büyütmede başarısız olmasından rahatsız olan Vodafone yönetim kurulu, şirketin mali işler müdürü (CFO) Margherita Della Valle'yi geçici CEO olarak atamaya karar verdi.

Enerji maliyetlerinin yükselmesi, şirketin en büyük pazarı Almanya'daki performansının daha da kötüleşmesi ve İspanya ile İtalya'daki sert rekâbetin yumuşamamasıyla, şirket geçen ay kârlılığında azalma olacağı uyarısını yapmıştı.