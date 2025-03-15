Voice of America kapandı! Çalışanlar izne çıkarıldı

ABD'nin fonladığı uluslararası haber yayın kuruluşu Voice of America kapandı. Kurumun bazı çalışanları bu hafta idari izne ayrıldı.

Başkan Donald Trump, Voice of America'yı denetleyen United States Agency for Global Media da dahil olmak üzere yedi federal ajansın boyutunun küçültüleceğini belirtti . Emre göre, küçültme Trump'ın "gereksiz" olarak gördüğü ajanslara yapıldı.

Çalışanlar izne çıkarıldı

Reuters ve New York Times'ın ele geçirdiği Agency for Global Media çalışanlarına gönderilen e-postada , kurumun insan kaynakları direktörü, çalışanlara aksi bildirilene kadar tam maaş ve yan haklarla idari izne ayrılacaklarını söyledi.

Sosyal medya platformu X'te Küresel Medya Ajansı'nın kıdemli danışmanı Kari Lake, çalışanları karar hakkında e-postalarını kontrol etmelerini söyledi. Aralık ayında Trump tarafından bu göreve atanan Lake, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmadı.

Agency for Global Media çalışanlarına gönderilen e-postada kimlik kartlarını ve basın kartlarını teslim etmeleri ve tüm resmi hükümet mallarını iade etmeleri talimatı verildi. İzne çıkarılan çalışanların Agency for Global Media binalarına veya sistemlerine girmelerine de izin verilmiyor.

İzne ayrılan çalışanların sayısı bilinmiyor

Ancak, idari izne ayrılan tüm çalışanların, kurum yetkililerinin onlarla iletişime geçmesi gerekmesi durumunda normal iş saatleri içinde hazır bulunmaları gerektiği e-postada belirtiliyor. Federal kurum, idari izne ayrılan çalışanların sayısını paylaşmadı.

Elon Musk’ın etkisi var mı?

Milyarder Elon Musk'ın liderliğini yaptığı federal danışmanlık kurumu olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın , Trump'ı Küresel Medya Ajansı'nın boyutunu küçültmeye teşvik edip etmediği henüz bilinmiyor .

Ancak Musk , X'teki federal ajansa olan hoşnutsuzluğunu defalarca dile getirdi ve Küresel Medya Ajansı'nın medya kuruluşlarına "sol görüşlü" propaganda yapmaları için para ödediğini iddia etti.