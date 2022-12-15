Volkswagen, baş tasarımcısını değiştirdi

Volkswagen’den yapılan açıklamada, "1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere Michael Mauer, Grup Tasarım Başkanı olurken Porsche'deki konumunu da koruyacak. Grup dışındaki görevlerini sürdürmek için şirketten ayrılan Klaus Zyciora'nın yerini alacak" ifadelerine yer verildi.