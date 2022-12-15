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Volkswagen, baş tasarımcısını değiştirdi

Alman otomotiv devi Volkswagen, baş tasarımcısı Klaus Zyciora'nın şirketten ayrıldığını ve yerine grup şirketlerinden Porsche'nin baş tasarımcısı Michael Mauer'in geçeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Volkswagen’den yapılan açıklamada, "1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere Michael Mauer, Grup Tasarım Başkanı olurken Porsche'deki konumunu da koruyacak. Grup dışındaki görevlerini sürdürmek için şirketten ayrılan Klaus Zyciora'nın yerini alacak" ifadelerine yer verildi.