Volkswagen, Chengdu fabrikasında üretimi durdurdu
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de COVID-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.
AA
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Volkswagen, Çin’de artan COVID-19 vakaları nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi askıya aldı.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Volkswagen’in Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı salgın nedeniyle askıya alındı.
Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor. Haberlerde, COVID-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.