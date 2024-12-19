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Volkswagen, Kanada batarya şirketine 48,2 milyon dolar yatırım yaptı

Volkswagen, Vancouver tabanlı Patriot Batarya Metalleri’ne 48,2 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Haber Merkezi
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Volkswagen, Kanada batarya şirketine 48,2 milyon dolar yatırım yaptı
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Kanadalı lityum batarya şirketine göre Alman otomobil üreticisi Patriot Batarya Metalleri’nin hisselerinin yüzde 9,9’unu elde etti. Volkswagen batarya kolu, PowerCo ve Patriot Batarya Metalleri yıllık 100,000 tonluk miktarda, spodümen konsantresi tedariği sağlamak adına anlaşma imzaladı. Spodümen konsantresi 10 yıldır batarya üretiminde kullanılan bir mineral.

Kanadalı şirket, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki hücre üretim operasyonlarında PowerCo’ya saatlik 90 gigawatt üretim kapasitesi sağlayacak. Yıllık 1 milyon elektrikli araç üretimi için yeterli olması tahmin ediliyor. Anlaşma ile, kimyasal dönüşüm tesislerinin gelişimini sağlayacak hükümet hibe ve teşviklerini çekmek adına sürdürülebilir ve çevresel batarya tedarik zinciri kurulacak.

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