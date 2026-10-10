Volkswagen, Renault ve Stellantis için yeni dönem: Çin ile anlaşma sağlandı

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AB ile Çin arasında varılan ön anlaşma, Avrupa otomotiv sektöründe rekabet koşullarını etkileyebilecek yeni bir dönemin kapısını araladı. Taraflar, Çin'de üretilen hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin Avrupa pazarına ihracatını azaltma konusunda uzlaşmaya vardı.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz netleşmese de düzenlemenin, Çinli üreticilerin Avrupa'daki büyüme hızını sınırlaması ve yerli üreticilere rekabet açısından alan açması amaçlanıyor.

Avrupa otomotiv devleri üzerindeki baskı artıyor

Çinli otomobil markaları, iç pazardaki talebin zayıflamasıyla birlikte Avrupa'da satışlarını artırmaya yöneldi. Dataforce verilerine göre Çinli markalar, ağustos ayında Avrupa'nın yeni otomobil pazarının yaklaşık yüzde 12'sini elde etti. AB'nin Çin'den otomobil ve hafif ticari araç ithalatı da ocak-ağustos döneminde yaklaşık yüzde 75 artarak 770 bin adede yaklaştı.

Bu gelişmeler, satışlarında gerileme yaşayan ve kârlılık baskısıyla karşılaşan Avrupalı üreticilerin rekabet mücadelesini daha da yoğunlaştırdı. Mercedes-Benz üçüncü çeyrekte otomobil satışlarının yüzde 8 düştüğünü açıklarken Volkswagen de kâr beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Elektrikli otomobillerdeki vergi düzenlemesi etkili oldu

AB, Çin'de üretilen tamamen elektrikli otomobillere ek gümrük vergileri uygularken hibrit modeller bu önlemlerin dışında kaldı. Bu durum, Çinli üreticilerin Avrupa pazarında hibrit araçlara daha fazla ağırlık vermesinin önünü açtı. Yeni uzlaşma, elektrikli araçlara yönelik mevcut ticaret önlemlerinin ardından hibrit segmentindeki rekabeti de gündeme taşıyor. Ancak ihracatın hangi yöntemle ve hangi takvim doğrultusunda sınırlandırılacağı henüz açıklanmadı.

Paris Motor Fuarı'nda rekabet mesajları öne çıkacak

12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Paris Motor Fuarı, Avrupalı ve Çinli üreticilerin pazar payı mücadelesine sahne olacak. Avrupa merkezli markalar, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar ve yeni modellerle rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

Renault'nun Dacia markasının Fransa'da 18 bin avronun altında fiyatla sunulacak ikinci nesil Spring modelini tanıtması bekleniyor. Volkswagen ise ID. Tiguan modelini ve daha küçük elektrikli araçlara yönelik üretim planlarını öne çıkaracak. Stellantis de sekiz markası altında 60'tan fazla araç sergileyecek. Çinli BYD, XPeng ve Zeekr gibi üreticiler de Avrupa pazarındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla yeni modellerini tanıtacak.

Anlaşmanın uygulama ayrıntıları bekleniyor

AB ile Çin arasındaki uzlaşma, otomotiv sektöründeki ticari gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, ihracatın nasıl sınırlandırılacağı ve uygulamanın üreticilere etkisinin ne olacağı henüz kesinleşmiş değil.

Avrupalı üreticiler ayrıca batarya malzemeleri, nadir toprak elementleri ve otomotiv bileşenlerinde Çin'e olan bağımlılık nedeniyle tedarik zinciri riskleriyle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor.