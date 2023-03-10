Volkswagen yatırımı AB’den ABD’ye kaçıyor

Hilal SARI

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Doğu Avrupa’da bir batarya tesisine ilişkin yatırım planlarını askıya aldı ve ABD’den 10 milyar Euro teşvik alabilme olasılığı nedeniyle benzer bir tesisi Kuzey Amerika’da inşa etmeyi değerlendiriyor.



Joe Biden’ın 369 milyar dolarlık yeşil teknolojilere yönelik teşvikler içeren Enfl asyonu Düşürme Yasası kapsamında 9 ila 10 milyar Euro teşvik ve kredi sağlanacak olması, Financial Times’da yer alan habere göre VW’ın batarya planları için fikir değiştirmesinde etkili. Volkswagen’in bu teşvik beklentisini geçen hafta Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerinde de paylaştığı belirtiliyor.

Lobicilik grubu Transport & En viroment, Financial Times’da yer alan habere göre bu hafta yaptığı uyarıda Avrupa’daki batarya projelerinin üçte ikisinin iptal, gecikme veya küçülme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. ıBiden’ın bu teşviklerinde araçların önemli bir kısmının ABD’de yapılması ve Çin gibi belirli ülkelerden bazı malzemelerin kullanılmaması koşulu da bulunuyor. Geçen hafta Brüksel’de birliğin rekabet komiseri Margrethe Vestager’le bir araya gelen Avrupalı batarya ve otomotiv yöneticileri de “Rakamları bir araya koyduğumuzda Avrupa’da sunulan şartlardan çok daha cazip koşullar sağlıyorlar” değerlendirmesini yapıyor.

İsveçli Northvolt da Almanya yerine ABD’yi seçebilir

İsveç merkezli batarya üreticisi Northvolt’un da Brüksel’deki toplantıya katıldığı ve bir sonraki gigafactory’sini inşa ederken Brüksel kendisine daha somut destekler vermeyecekse Almanya yerine ABD’yi seçebileceği belirtiliyor.

Hyundai, Honda ve Toyota da ABD’yi seçti

Elektrifikasyon süreciyle dev sermaye yatırımları gereken otomotiv sektöründe ABD’yi yeni üretim sahası olarak seçen tek şirket Volkswagen değil. Japon otomobil üreticileri Hyundai, Honda ve Toyota da Enfl asyonu Düşürme Yasası kabul edildiğinden bu yana ABD’de EV veya batarya üretim planları duyuran şirketler arasında.

AB de kendi yasasını çıkartacak

ABD’nin yeni yasasının birçok yatırımda ibreyi AB’den Kuzey Amerika’ya kaydırıyor olması, birliği endişelendiren bir durum ve Avrupa Komisyonu gelecek hafta Net Sıfır Sanayi Yasası’nı çıkartacak. Bu yasa AB’nin adil bir pazar yeri sağlamak için katı tuttuğu devlet yardımlarına ilişkin kuralları gevşetecek. Ayrıca AB düzeyinde teşvikler verilebilmesi konusu da yeniden değerlendiriliyor.