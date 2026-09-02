Volkswagen’de kritik savaş: Çin rekabeti ve yönetim kurulu karşı karşıya

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Volkswagen CEO’su Oliver Blume, şirketin rekabet gücünü yeniden kazanması amacıyla kapsamlı bir dönüşüm planını hayata geçirmeye çalışıyor. Planın merkezinde maliyetlerin düşürülmesi, üretim kapasitesinin yeniden düzenlenmesi ve çalışan sayısının azaltılması bulunuyor. Ancak şirketin yönetim yapısı nedeniyle bu adımların uygulanması kolay görünmüyor.

Volkswagen’in denetim kurulunda çalışan temsilcilerinin yanı sıra Aşağı Saksonya eyaletinin de önemli bir ağırlığı bulunuyor. Bu yapı, yönetimin planlarına karşı çıkan tarafların karar sürecinde güçlü bir konum elde etmesini sağlıyor.

İşten çıkarma planı 100 bine çıkabilir

Şirket yönetimi, daha önce gündeme gelen istihdam azaltımının kapsamını genişletmeyi değerlendiriyor. Yeni plan kapsamında dünya genelinde yaklaşık 100 bin pozisyonun ortadan kaldırılması gündemde. Bu rakam, daha önce açıklanan azaltım hedefinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Blume’un planı çalışan temsilcilerinin sert tepkisiyle karşılaşırken, sendika tarafı işten çıkarmaların kapsamı belirlenmeden önce şirketin ayrıntılı bir toparlanma stratejisi ortaya koymasını istiyor.

Çinli üreticiler baskıyı artırıyor

Volkswagen’in karşı karşıya olduğu sorunların başında Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi geliyor. Çin’de yerel markaların özellikle elektrikli araç alanında güç kazanması, Volkswagen’in uzun yıllardır sahip olduğu konumu zayıflatıyor. Avrupa’da da daha uygun fiyatlı Çinli modellerin yaygınlaşması Alman üretici üzerindeki rekabet baskısını artırıyor. Volkswagen’in Çin’deki satışlarının gerilemesi, şirketin küresel faaliyetleri açısından da önemli bir sorun oluşturuyor.

Yüksek maliyetler şirketi zorluyor

Volkswagen’in rekabet sorununa yüksek işletme ve iş gücü maliyetleri de eşlik ediyor. Şirketin Almanya’daki faaliyetleri, rakiplerine kıyasla daha yüksek maliyetlerle yürütülüyor. Bu nedenle yönetim, kapasitenin azaltılması ve bazı üretim tesislerinin geleceğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Şirketin daha önce Audi ve Porsche dahil olmak üzere çeşitli markalarında yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Yeni planın uygulanması halinde toplam kaybın 100 bin kişiye ulaşması mümkün.

Yönetim kurulu planın önünde

Volkswagen’in kendine özgü yönetim yapısı, Blume’un planını uygulamasını zorlaştırıyor. Denetim kurulunda çalışan temsilcileri ve Aşağı Saksonya yönetimi önemli bir çoğunluğa sahip. Bu nedenle şirket yönetiminin kapsamlı yeniden yapılanma önerisini kuruldan geçirmesi oldukça güç.

Temmuz ayında yapılan toplantıda yönetimin planı destek görmedi. Şimdi gözler 4 Eylül’de yapılması planlanan yeni denetim kurulu toplantısına çevrildi.

Blume için olağanüstü genel kurul seçeneği

Yönetim ile denetim kurulu arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Blume’un sıra dışı bir yönteme başvurabileceği belirtiliyor. Bu durumda şirketin yeniden yapılanma planını doğrudan hissedarların önüne götürmesi ve olağanüstü genel kurul çağrısı yapması gündeme gelebilir. Böyle bir adım, çalışan temsilcilerinin genel kurulda oy hakkı bulunmaması nedeniyle yönetimin elini güçlendirebilir. Ancak Volkswagen’e özgü hukuki düzenlemeler nedeniyle süreç yeni anlaşmazlıklara ve olası hukuki mücadelelere de yol açabilir.

Uzlaşma arayışı devam ediyor

Taraflar arasındaki görüşmeler henüz sona ermiş değil. Yönetim, çalışan temsilcileri, Aşağı Saksonya yönetimi ve şirketin büyük hissedarları arasında özellikle işten çıkarılacak çalışanların sayısı ve risk altındaki fabrikaların geleceği konusunda görüşmeler sürüyor.

Volkswagen’in önündeki en kritik mesele, şirketin rekabet gücünü yeniden kazanması için gerekli gördüğü adımlarla çalışanların ve bölgesel yönetimin itirazları arasında bir uzlaşma sağlayabilmek.

Volkswagen için kritik eşik

Şirketin karşı karşıya olduğu tablo yalnızca maliyet azaltma sorunuyla sınırlı değil. Çin’de pazar kaybı, Avrupa’daki yeni rakipler, ABD tarifeleri ve elektrikli araç dönüşümündeki baskı Volkswagen’in hareket alanını daraltıyor.

Bu nedenle 4 Eylül’de yapılacak denetim kurulu toplantısı, şirketin yeniden yapılanma planının geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Yönetim ile kurul arasındaki anlaşmazlığın çözülememesi halinde Volkswagen’in uzun süredir alışılmadık olan bir yola başvurarak kararı doğrudan hissedarlara taşıması gündeme gelebilir.