Volkswagen’den Almanya’daki çalışanlarına ücret artışı

Alman sendika IG Metall, Volkswagen ile şirketin Almanya’daki 6 fabrikasında çalışanların ücretlerine yapılacak zam oranı konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fabrikalarda çalışan yaklaşık 125 bin işçinin ücretleri gelecek haziran ayından itibaren 2 yıllık dönemde yüzde 8,5 artırılacak.

Söz konusu çalışanların ücretleri Haziran 2023'ten itibaren yüzde 5,2 ve Mayıs 2024'ten itibaren yüzde 3,3 artacak. Ayrıca enflasyona karşı işçilere Mart 2023 ve 2024'te iki taksitte 3 bin euroluk vergisiz ödeme yapılacak.

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, söz konusu ücret artışının resmi enflasyon oranının altında kalması dikkati çekti.

Bu arada, IG Metall, temmuzda Volkswagen’in 125 bin çalışanı için ilk yıla ilişkin olarak yüzde 8'lik bir ücret artışı talep etmişti.

Öte yandan, Avrupa ülkeleri, yüksek enerji, kira ve gıda fiyatlarının etkisiyle artan yaşam maliyetleri nedeniyle grevlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu yüzden, Avrupa'da sendikalar, tarihi yüksek enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ederken, işverenler ise artan ham madde ve enerji maliyetlerini gerekçe göstererek direnmesi de dikkati çekiyordu.