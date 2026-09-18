Volkswagen’den dev geri çağırma: 208 binden fazla araç servise çağrılıyor

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Volkswagen, direksiyon sisteminde tespit edilen bağlantı sorunu nedeniyle ABD ve Kanada'da 208 binin üzerinde aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre sorun, direksiyon sisteminde kullanılan bir bağlantı elemanıyla ilgili. Arızanın sürüş güvenliğini etkileyebileceği bildirildi.

Sorun direksiyon bağlantısında

Geri çağırmanın merkezinde, direksiyon sistemindeki bir bağlantı elemanının yeterince sıkı olmaması ihtimali bulunuyor. Bağlantının zaman içinde gevşemesi halinde direksiyon sisteminin işlevinde sorun meydana gelebileceği ve bunun araç üzerindeki hakimiyeti etkileyebileceği belirtildi.

Volkswagen, olası riski gidermek amacıyla etkilenen araçların kontrol edilmesini ve gerekli işlemlerin yetkili servislerde yapılmasını sağlayacak.

208 binden fazla araç kapsamda

Geri çağırma kararı ABD ve Kanada'da toplam 208 binin üzerinde aracı kapsıyor. Volkswagen'in açıklamasına göre kampanyaya dahil edilen araçlar belirli model ve üretim dönemleriyle sınırlı tutuldu. Araç sahiplerine geri çağırma kapsamında yapılacak işlemler konusunda bilgi verilecek.

Araç sahiplerine servis çağrısı

Volkswagen, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerinin yetkili servislerle iletişime geçmesini ve gerekli kontrolleri yaptırmasını istiyor. Servislerde direksiyon sistemi incelenecek ve tespit edilen probleme göre gerekli onarım gerçekleştirilecek.

Güvenlik riski nedeniyle geri çağırma

Otomotiv sektöründe geri çağırmalar, araçlarda güvenliği etkileyebilecek üretim veya parça kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Volkswagen'in son kararı da direksiyon sistemindeki olası problemin sürüş güvenliği üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak uygulanacak.