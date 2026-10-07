Volkswagen’den İngiltere’de dev ödeme hazırlığı: 725 milyon sterlin

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Volkswagen Financial Services UK, İngiltere’deki araç finansmanı işlemleri kapsamında müşterilere yapılması beklenen tazminat ödemeleri için 725 milyon sterlinlik kaynak ayırdı. Şirket, söz konusu tutarı Companies House’a sunduğu hesaplarında açıkladı. Böylece Volkswagen’in İngiltere’deki finansman faaliyetlerinin söz konusu süreçten beklediği mali yük ilk kez bu ölçekte ortaya konmuş oldu.

Tazminat planının maliyeti 7,5 milyar sterlin

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), araç finansmanı kapsamında haksız muamele gördüğü değerlendirilen müşteriler için kapsamlı bir tazminat planı hazırladı. FCA’nın nihai planına göre uygun bulunan yaklaşık 12,1 milyon finansman sözleşmesi kapsamında tüketicilere toplam yaklaşık 7,5 milyar sterlin tazminat ödenmesi bekleniyor.

Volkswagen de hukuki itirazda bulundu

Volkswagen’in İngiltere’deki finansman birimi, FCA’nın hazırladığı tazminat düzenlemesine karşı hukuki itirazda bulunan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Düzenlemenin bazı bölümleri temmuz ayında mahkeme süreci nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Volkswagen Financial Services UK’nin yanı sıra Mercedes-Benz Financial Services UK, CA Auto Finance UK ve tüketici grubu Consumer Voice da plana yönelik hukuki sürece dahil oldu.

Süreç araç kredilerini kapsıyor

FCA’nın düzenlemesi, 6 Nisan 2007 ile 1 Kasım 2024 arasında otomobil, motosiklet veya ticari araç finansmanı kullanan bazı tüketicileri kapsıyor.

Düzenlemenin temelinde, bazı kredi işlemlerinde müşterilere önemli bilgilerin gerektiği şekilde aktarılmadığı yönündeki tespitler bulunuyor. Ancak hukuki itirazlar nedeniyle tazminat sürecinin bazı bölümlerinin uygulanması şu aşamada askıya alınmış durumda.