Volkswagen'in 50 bin kişiyi işten çıkarma planı onaylandı

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Avrupa'nın en büyük Volkswagen (VW), maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için yeniden yapılandırmaya gidiyor.

Volkswagen Denetleme Kurulu, haftalardır süren müzakerelerin ardından CEO Oliver Blume liderliğindeki yönetimin 2030'a kadar kârlılığı yüzde 9'a çıkarmayı hedefleyen planına oybirliği ile onay verdi.

Volkswagen'in "Gelecek Planı 2030" olarak nitelendirdiği yeniden yapılandırma planı, maliyetlerin düşürülmesi için küresel çapta 50 bin kişinin işten çıkartılmasını, araç model sayısının azaltılmasını ve yatırım ile iştirak portföyünün sadeleştirilmesini öngörüyor.

CEO Blume: Şirketin geleceği için çok güçlü sinyal

DW Türkçe'nin derlediği habere göre şirketin açıklamasında, onaylanan plan ile Volkswagen Grubu ile markalarının daha rekabetçi olacağı vurgulandı.

Küresel istihdam kapasitesindeki azalmanın, yani işten çıkarmaların, yeniden yapılandırma programının hedeflerine ulaşılması için gerekli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kapatılması gündemde olan Almanya'daki dört fabrikanın geleceğinin de belirsiz olduğu belirtildi.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, planın onaylanmasını "şirketin geleceği için çok güçlü sinyal" sözleriyle değerlendirdi.

Denetleme Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch de bu planın uygulanmasıyla Volkswagen'in uzun vadeli gelecek ve rekabet gücünün güvence altına alınacağına inandıklarını söyledi.

Volkswagen'in büyük hissedarı Wolfgang Porsche ise "Asıl iş şimdi başlıyor" açıklamasını yaparak, planın uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

IG Metall ve VW Çalışan Konseyi: Tek taraflı yük doğmamalı

VW Çalışan Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, onaylanan Gelecek Planı 2030'un, şirketin önümüzdeki on yıla başarıyla taşınması için bir zorunluluk olduğunu belirtmekle birlikte bunun, çalışanların aleyhine tek taraflı bir yük doğurmaması gerektiğini söyledi.

Cavallo, müzakerelerde tırmanışın önlenebildiğini, Volkswagen'in istihdam güvencesi ile verimlilik ve kârlılığı, "eşit önem ve ağırlıkta şirket hedefleri" olarak koruduğunu, bundan sonra da yönetim kurulunun ev ödevini yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

Cavallo, IG Metall Başkanı Christiane Benner ile ortak açıklamalarında ayrıca şu anda hiçbir fabrikanın kapatılmayacağını, kapanmanın "kesinleşmediğini" söyledi.

Sendika ve çalışan konseyi temsilcileri, fabrika kapatmak yerine, tüm lokasyonlar için somut çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini ve bu konuda sorumluluğun yönetim kurulunda olduğunu belirtti.

Aşağı Saksonya Başbakanı Lies: Uzlaşı yeni bir başlangıç

Volkswagen'in yüzde 20 hissesine sahip Aşağı Saksonya'nın Başbakanı Olaf Lies aynı zamanda VW Denetleme Kurulu üyesi.

Lies yaptığı açıklamada, Volkswagen'in maliyet düşürme planını "sürdürülebilir bir konsept" olarak tanımladı ve "bunun yeni bir başlangıc" olduğunu söyledi.

Başbakan Lies, herkese görevler düştüğünü, siyasetin de devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sanayi merkezimizi giderek sertleşen rekabette güçlendirecek rekabetçi çerçeve koşulları ve bir ticaret politikasına ihtiyaç var” diye konuştu.

Lies, "Aynı zamanda, tüm tesisler için uzun vadeli perspektifler geliştireceğiz; ekonomik olarak anlamlı olan yerlerde yeni araçlarla ve yeni endüstriyel katma değer biçimleriyle" sözlerini kaydetti.

Fabrikalar için konsept geliştirilecek

Volkswagen açıklamasında, "Haziran 2027 sonuna kadar sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim yapısı için bir konsept geliştirileceği" belirtiliyor.

Denetim kurulu, Avrupa'da 500 bin araçlık kapasite fazlası bulunduğuna ve Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover fabrikaları ile ilgili olarak belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

Açıklamada bu fabrikalar için "alternatif kullanım imkânlarının da inceleneceği" belirtildi.

VW, dünya genelinde 50 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünya genelinde, yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere VW bünyesindeki 50 bin iş azaltılacak.

Şirket, bunun marka, ülke veya tesis bazındaki dağılımına dair bir bilgi paylaşmadı.

Alman otomotiv devi VW'nin dünya genelindeki çalışan sayısı yaklaşık 650 bin. 50 bin kişi de çalışanların yüzde 8'ine tekabül ediyor.

2024 yımında VW yönetimi ile çalışan temsilcileri, Almanya'da 2030'a kadar grup genelinde 50 bin işin kaldırılmasını öngören bir programda zaten anlaşmıştı.

Bunun 35 bini ana VW markasında, kalanı ise Audi ve Porsche gibi iştiraklerde gerçekleşecekti.

Volkswagen Grubu ayrıca yıllık üretimini 9 milyon araca düşürmeyi hedefliyor. Bu da mevcut seviyeden yaklaşık 1 milyon daha az.