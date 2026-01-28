  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Volkswagen’in Rusya’daki eski Kaluga tesisinde korkutan yangın
Takip Et

Volkswagen’in Rusya’daki eski Kaluga tesisinde korkutan yangın

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’nın Kaluga kentinde bulunan eski fabrikasında yangın çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Volkswagen’in Rusya’daki eski Kaluga tesisinde korkutan yangın
Takip Et

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen’in Kaluga’daki eski fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.

Personeller tahliye edildi

Fabrikadaki yangının 700 metrekarelik alana yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, tüm personelin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Ukrayna savaşının ardından Volkswagen’in faaliyetlerini durdurduğu fabrikada, 2024’ten bu yana yerli marka otomobiller üretiliyordu.

Son dakika... Trump'tan İran'a yeni tehdit: Devasa bir donanma ilerliyor! Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacakSon dakika... Trump'tan İran'a yeni tehdit: Devasa bir donanma ilerliyor! Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacakDünya
Hollanda’dan Suriye ile ilgili ‘kalıcı ateşkes’ çağrılarına destekHollanda’dan Suriye ile ilgili ‘kalıcı ateşkes’ çağrılarına destekDünya

 