Volkswagen’in Rusya’daki eski Kaluga tesisinde korkutan yangın
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’nın Kaluga kentinde bulunan eski fabrikasında yangın çıktı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen’in Kaluga’daki eski fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.
Personeller tahliye edildi
Fabrikadaki yangının 700 metrekarelik alana yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, tüm personelin tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, yangının çıkış sebebine ilişkin detaylara yer verilmedi.
Ukrayna savaşının ardından Volkswagen’in faaliyetlerini durdurduğu fabrikada, 2024’ten bu yana yerli marka otomobiller üretiliyordu.