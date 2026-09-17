Volvo’nun elektrikli SUV hedefinde zorluk: EX60 üretimi beklenenden yavaş

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Volvo Cars’ın yeni elektrikli SUV modeli EX60’ın üretim sürecinde hedeflenen seviyeye ulaşılması konusunda zorluk yaşanıyor. Şirket, daha önce belirlediği yıl sonuna kadar 40 bin araç üretme hedefinin gerçekleştirilmesinin güç hale geldiğini açıkladı.

Üretim artışı beklenenden zor ilerledi

Volvo Cars, EX60’ın üretim kapasitesini artırma sürecinin öngörülenden biraz daha zorlu olduğunu belirtti. Bu durum, şirketin yıl sonu için belirlediği 40 bin adetlik üretim hedefinin gerçekleştirilmesini güçleştirdi.

EX60 üretimi 2026’da başladı

Volvo EX60, şirketin yeni elektrikli modellerinden biri olarak üretim sürecine 2026 yılında girdi. Modelin üretimi İsveç'teki Torslanda fabrikasında gerçekleştiriliyor. EX60, Volvo'nun yeni SPA3 platformunu kullanan ilk modeli olarak öne çıkıyor.

Volvo’nun yeni model planları sürüyor

EX60’daki üretim zorluğuna rağmen Volvo Cars, ürün gamını genişletmeye yönelik planlarını sürdürüyor. Şirket, 2030 yılına kadar 13 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modellerin yedisi Batı pazarları, altısı ise Çin pazarı için geliştirilecek.

Elektrikli ve hibrit modeller birlikte ilerleyecek

Volvo'nun yeni model planı yalnızca tamamen elektrikli araçlardan oluşmuyor. Şirket, elektrikli modellerin yanı sıra hibrit araçları da ürün gamında değerlendirecek. EX60’ın üretimindeki mevcut durum ise şirketin elektrikli araç programındaki önemli gelişmelerden biri olarak takip ediliyor.