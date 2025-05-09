  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Von der Leyen: Beyaz Saray’a ancak çözüm için giderim!
Takip Et

Von der Leyen: Beyaz Saray’a ancak çözüm için giderim!

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Beyaz Saray'a sadece gümrük vergisi çözümünü müzakere etmek için gidebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Von der Leyen: Beyaz Saray’a ancak çözüm için giderim!
Takip Et

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Donald Trump'ın perşembe günü kendisini “harika bir insan” olarak nitelendirmesiyle ilgili bir soruya tepki göstererek, Beyaz Saray'a sadece ticaret tarifeleri konusunda “bir çözüm” için gideceğini söyledi.

Von der Leyen, “Başkan Trump ile telefonda ve Papa'nın cenaze töreninde iyi bir görüşme yaptığımı düşünüyorum ama Beyaz Saray'a gidersem, tartışabileceğimiz bir paket olmasını istiyorum. Yani somut olmalı ve ikimizin de üzerinde mutabık kalacağı bir çözüm istiyorum” dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Trump ve Zelenskiy ile telefonda görüştüAlmanya Başbakanı Merz, Trump ve Zelenskiy ile telefonda görüştüDünya

 

Dünya
Tankları bitti deniyordu! Rusya’dan tokat gibi yanıt: Kızıl Meydan’da ağır silahlar konuştu
Tankları bitti deniyordu! Rusya’dan tokat gibi yanıt: Kızıl Meydan’da ağır silahlar konuştu
Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın 30 günlük koşulsuz Rusya-Ukrayna ateşkes çağrısına destek verdi
Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın 30 günlük koşulsuz Rusya-Ukrayna ateşkes çağrısına destek verdi
Almanya Başbakanı Merz, Trump ve Zelenskiy ile telefonda görüştü
Almanya Başbakanı Merz, Trump ve Zelenskiy ile telefonda görüştü
Panama: ABD ile yapılan askeri anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeğiz
Panama: ABD ile yapılan askeri anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeğiz
Papa 14. Leo ne kadar maaş alacak?
Papa 14. Leo ne kadar maaş alacak?
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Pakistan'ın askeri eylemlerine çok sert yanıt verilecek
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Pakistan'ın askeri eylemlerine çok sert yanıt verilecek