Von der Leyen: Beyaz Saray’a ancak çözüm için giderim!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Donald Trump'ın perşembe günü kendisini “harika bir insan” olarak nitelendirmesiyle ilgili bir soruya tepki göstererek, Beyaz Saray'a sadece ticaret tarifeleri konusunda “bir çözüm” için gideceğini söyledi.

Von der Leyen, “Başkan Trump ile telefonda ve Papa'nın cenaze töreninde iyi bir görüşme yaptığımı düşünüyorum ama Beyaz Saray'a gidersem, tartışabileceğimiz bir paket olmasını istiyorum. Yani somut olmalı ve ikimizin de üzerinde mutabık kalacağı bir çözüm istiyorum” dedi.