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Von der Leyen, ticaret anlaşması için Trump ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Leyen ile ABD Başkanı Trump, 9 Temmuz'a kadar ticaret anlaşmasına varmak amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Brüksel, yüksek gümrük vergilerini engellemek için “kazan-kazan” odaklı bir çözüm arıyor.

Haber Merkezi
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Von der Leyen, ticaret anlaşması için Trump ile görüştü
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AB Komisyon sözcüsü yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü "iyi bir görüşme" yaptıklarını ve AB'nin amacının 9 Temmuz'a kadar Washington ile bir ticaret anlaşmasına varmak olduğunu söyledi.

Sözcü günlük basın brifingi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD ile bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Gümrük vergilerinden kaçınmak istiyoruz. Bunların acıya neden olduğuna inanıyoruz. Kazan-kazan sonuçları elde etmek istiyoruz, kaybet-kaybet sonuçları değil” dedi.

Trump yönetimi, 9 Temmuz'a kadar anlaşma sağlanamayan ticaret ortaklarına 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yüksek gümrük vergilerini bildiren mektupların gönderileceğini söyledi.

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