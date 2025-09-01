  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti
Takip Et

Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Bulgaristan ziyaretinde uçağı GPS erişimini kaybetti. Bulgar yetkililer, Rusya’nın elektronik müdahalesinden şüphelenirken, AB’den “Ukrayna’ya desteğimiz sarsılmaz” mesajı geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti
Takip Et

Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu şüphesi artıyor.

Bulgaristan ziyaretinde uçak  GPS erişimini kaybetti

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın verdiği bilgiye göre von der Leyen'in uçağı, dün ziyaret ettiği Bulgaristan’daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetti.

Rusya müdahalesi şüphesi artıyor

Uçak sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtti.

"Ukrayna'ya destek konusunda sarsılmaz kararlılığımızı güçlendirecektir"

Podesta, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinin Rusya'ya komşu AB ülkelerine düzenlediği bir dizi seyahatin parçası olduğunu belirten Podesta, bu olayla von der Leyen'in Rusya'dan gelen günlük bazdaki tehdidi ilk elden deneyimlediğini vurguladı.

Podesta, "AB, savunmaya ve Avrupa'nın hazırlığına yatırım yapmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

ECB Başkanı Lagarde’dan Fed bağımsızlığı uyarısı: Dünya için çok ciddi bir tehlike olurECB Başkanı Lagarde’dan Fed bağımsızlığı uyarısı: Dünya için çok ciddi bir tehlike olurKüresel Ekonomi
Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildiTrump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildiDünya
Dünya
Kremlin'den açıklama: Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildi
Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildi