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VTB Başkanı Kostin, Rusya Merkez Bankası'nın faiz artıracağını öngörüyor

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Rusya Merkez Bankasının bu yıl faiz oranını yüzde 21'e kadar yükseltebileceğini, gelecek yılın ikinci yarısında ise faiz oranında indirim sürecinin başlayabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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VTB Başkanı Kostin, Rusya Merkez Bankası'nın faiz artıracağını öngörüyor
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Kostin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Bankasının sıkı mali politika sürecini devam ettireceği öngörüsünde bulundu.

"Faiz oranı yüzde 21'e kadar çıkabilir"

Rusya Merkez Bankası'nın bu yıl ilave faiz artışına da gidebileceğine işaret eden Kostin, "Faiz oranının bu yıl artacağını düşünüyorum, yüzde 21'e kadar çıkabilir ve bunun yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyorum. Ancak gelecek yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla birlikte faiz oranında indirim sürecinin başlamasını bekliyoruz." dedi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 13 Eylül'de 100 baz puan artışla yüzde 19'a yükseltmişti.

Bankadan karara ilişkin yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki "mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği" kaydedilmişti.

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