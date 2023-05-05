Vucic: Tekrar eden bu toplu katliamlar, ülkemize karşı yapıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Mladenovac’ta meydana gelen ve 8 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Son 48 saatte silahlı saldırı nedeniyle ikinci kez basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldığını söyleyen Vucic, “Sarf edeceğimiz ve etmek istediğimiz her sözcük hem ağır hem de kifayetsiz kalıyor.” diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vucic, “Tekrar eden bu toplu katliamlar, ülkemize karşı yapılmıştır. Hepimiz bunun farkındayız. Eğer bir komplo teorisi üretmek istesem birçok şey söyleyebilirdim. Ancak bir cumhurbaşkanı olarak rasyonel olmak zorundayım.” şeklinde konuştu.

Büyük milletlerin büyük felaketlerin ardından çözüm bulmayı başardığını anımsatan Vucic, “Onlar belki de çok daha büyük felaketlerle karşılaşmışlardır, ancak bizim için bundan büyük bir felaket düşünülemez. Çocuklarımızı, yaşlılarımızı, gençlerimizi, çok sayıda insanımızı kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Sırp lider, dün gece yaşanan saldırının bir terör saldırısı olduğuna işaret ederek, “Saldırgan yakalandı, bundan sonra gün yüzü görmeyecek, cezaevinden çıkamayacak.” ifadelerine yer verdi.

"Sırp halkı tamamen silahsızlandırılacak"

Saldırıların ardından çok sayıda önlem alındığını vurgulayan Vucic, “Şimdiye kadar 2 veya 3 okul başına bir polis memuru görevlendiriyorduk. Önümüzdeki altı ay boyunca bin 200 polis memuru alımı yapacağız. Polis memurlarının sürekli olarak okullarda bulunmalarını sağlayacağız. Diğer önlemler ise 25 milyon Euro’ya mal olacak.” şeklinde konuştu.

Silah alımı, ruhsat şartları ve yasa dışı silah bulundurma cezalarının katılaştırılacağının altını çizen Vucic, Sırp halkının neredeyse tamamen silahsızlandırılacağını sözlerine ekledi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Çarşamba günü 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla öğrenim gördüğü okuldaki 8 öğrenci ve 1 okul görevlisini öldürmüş, saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Dün gece ise Mladenovac’ta bir kişinin hareket halindeki aracından ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.