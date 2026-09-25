Vücuttan atılmayan 'kalıcı kimyasal' paniği: Dev sanayi şirketine toplu dava

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Lancashire sınırları içinde yer alan Thornton-Cleveleys kasabasında yürütülen bilimsel incelemeler, çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki vahim boyutunu gözler önüne serdi. Hillhouse Sanayi Bölgesi’ndeki kimya fabrikasına yakın konutlarda ikamet eden vatandaşlardan alınan kan örnekleri, bölge halkını büyük bir endişeye sevk etti.

Kan örneklerinde tehlikeli düzeyde birikim belirlendi

Çevre Ajansı'nın araştırmalarının ardından Manchester Metropolitan Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, tesisin çevresindeki 49 farklı evde yaşayan kişilerden tahlil alındı. İncelemeler sonucunda numunelerin yüzde 70'ten fazlasında "kalıcı kimyasal" adıyla bilinen Perflorooktanoik Asit (PFOA) miktarının güvenli eşik değerlerin çok üzerine çıktığı saptandı. Ülke genelinde bu maddeye ilişkin resmi bir üst sınır bulunmaması sebebiyle değerlendirmeler, daha katı kurallar uygulayan Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya normları esas alınarak gerçekleştirildi.

Vücutta biriken madde kronik rahatsızlıklara yol açıyor

İnsan organizmasından uzun süre temizlenemeyen sentetik yapılı PFOA maddesi; karaciğer tahribatı, tiroid hastalıkları, böbrek ile testis kanseri türleri, yüksek kolesterol ve hamilelik döneminde bebek gelişiminde meydana gelen aksaklıklar gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Yıllardır kendi bahçelerinde ürettikleri organik gıdaları tüketen kasaba sakinleri, farkında olmadan ailelerini zehirlemiş olma ihtimali karşısında çaresizlik yaşıyor.

Mahalle sakinleri Japon sanayi devine karşı örgütlendi

Çevreye yayılan ağır kirliliğin tesisten kaynaklandığının belirlenmesi üzerine harekete geçen 100'den fazla bölge sakini ortak bir platformda buluştu. Yıllardır süregelen bu sağlık tehdidine karşı seslerini duyurmak isteyen mağdurlar, tesisin işletmecisi konumundaki Japonya merkezli AGC Chemicals firmasına karşı toplu dava açmak amacıyla yasal girişim başlattı.