Wagner, Bahmut'tan çekilme kararı aldı
Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sormuştu.