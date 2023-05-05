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Wagner, Bahmut'tan çekilme kararı aldı

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sormuştu.

 

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