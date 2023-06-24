Wagner kurucusu Prigojin: Biz vatanseveriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halka seslenişinden sonra açıklama yapan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil." dedi.

Prigojin, "'Vatana ihanet' hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz." diye konuştu.

Putin, konuşmasında, "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.