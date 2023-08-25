Wagner'in kurucusu Prigojin Moskova'da anılıyor
Ruslar, Kremlin Sarayı’na yakın Aziz Maksimus Kilisesi kenarında Prigojin için oluşturulan anma köşesinde mumlar yakıp, karanfiller bırakıyor.
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Wagner paralı savaşçı grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin ve beraberindekilerin Tver bölgesinde düşen uçakta ölmesinin ardından Kremlin Sarayı’na yakın Aziz Maksimus Kilisesi kenarında ölenlerin fotoğraflarının konulduğu duvara Wagner sempatizanları saygı gösterisinde bulundu ve karanfil bıraktı.