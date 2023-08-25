  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Wagner'in kurucusu Prigojin Moskova'da anılıyor
Takip Et

Wagner'in kurucusu Prigojin Moskova'da anılıyor

Ruslar, Kremlin Sarayı’na yakın Aziz Maksimus Kilisesi kenarında Prigojin için oluşturulan anma köşesinde mumlar yakıp, karanfiller bırakıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Wagner paralı savaşçı grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin ve beraberindekilerin Tver bölgesinde düşen uçakta ölmesinin ardından Kremlin Sarayı’na yakın Aziz Maksimus Kilisesi kenarında ölenlerin fotoğraflarının konulduğu duvara Wagner sempatizanları saygı gösterisinde bulundu ve karanfil bıraktı.