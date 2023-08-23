Wagner'in kurucusu Prigojin'in öldüğü teyit edildi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), bugün Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Rosaviatsiya, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimlerini açıkladı.

Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.

Rosaviatsiya'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

Wagner lideri Rus komutanlarla gerginlik yaşamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıktı.

Mensuplarının çoğunu hükümlülerin oluşturduğu Wagner grubu, Ukrayna'nın dışında Suriye'deki iç savaş da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara asker gönderdi.

Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u "beceriksizlikle" ve Ukrayna'da savaşan Wagner birimlerini kasten yetersiz ikmalle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki "gönüllü oluşumların" kendisiyle sözleşme imzalamasına yönelik karar çıkartmıştı.

Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin ve Wagner'in paralı savaşçıları, isyanın ardından Belarus'a giderken, burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

8 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver’de düşen uçağın “MNT-Aero” adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın, kurulan özel bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Rosaviatsiya’dan yapılan yazılı açıklamada, Tver’de 10 kişinin öldüğü özel jet kazasının nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Dmitry Utkin de uçakta olabilir

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, akşam saatlerinde Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu belirtilmişti.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçakta Prigojin’in yardımcısı Dmitry Utkin’in de bulunduğu ve uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

ABD Başkanı Biden: "Rusya'da uçak kazasında ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili, "Rusya'da uçak kazasında ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım." dedi.

Biden, California'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'daki uçak kazasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu olayın arkasında olup olmadığının" sorulması üzerine Biden, "Rusya'da Putin'in dahil olmadığı çok az şey var. Ancak bunun cevabını bilecek kadar bilgim henüz yok." diye konuştu.

Biden, "Rusya'da uçak kazasında ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım." ifadelerini kullandı.