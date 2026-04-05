Wall Street Journal: ABD, şirketlerden İran uydu görüntülerini kısıtlamasını istedi

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs, müşterilerine gönderdiği mesajda İran’a ait uydu görüntülerine erişim sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Mesajda, görüntülerin artık yalnızca “acil ve görev açısından kritik ihtiyaçlar veya kamu yararı” durumlarında paylaşılacağı belirtildi. Bu değişikliğin, ABD hükümetinin talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD'den uydu şirketlerine orta doğu görüntülerini kısıtlama talimatı

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, hükümetin uydu görüntü sağlayıcılarından çatışma bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini ifade etti.

Sözcü, Planet Labs'in yeni erişim politikasının savaş sona erene kadar geçerli olacağı bilgisini paylaştı.

ABD merkezli bir diğer uydu görüntüleme şirketi Vantor'un sözcüsü de çatışma zamanlarında uydu görüntülerine erişimin ek kontrollerle sınırlandırıldığını belirtti.

Sözcü, bu kontrollerin özellikle uyduların yüksek çözünürlüklü görüntüleri nedeniyle uygulandığına ve halihazırda Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde geçerli olduğuna dikkati çekti.

Planet Labs, şeffaflık ve güvenlik dengesi için görüntü paylaşımını sınırladı

The Economist dergisinin martta yayımladığı haberinde, Planet Labs'in, geçmişte hassas bölgelerin uydu görüntülerini diğer şirketlere kıyasla daha açık şekilde paylaştığı ancak ABD-İsrail ile İran arasında başlayan gerilimin ardından politikasını değiştirdiği kaydedilmişti.

Planet Labs'in konuya ilişkin açıklamasında, şirketin amacının, "şeffaflık konusundaki taahhüt ile görüntülerinin müttefiklere, NATO güçlerine ya da sivillere zarar verecek saldırıların planlanmasında kullanılma riskini sınırlama sorumluluğu arasında denge kurmak" olduğu belirtilmişti.