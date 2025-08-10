  1. Ekonomim
Wall Street Journal, Çin'de üst düzey diplomat Jianchao'nun gözaltına alındığını öne sürdü. Çin'in potansiyel dışişleri bakanı görülen Jianchao'nun neden gözaltına alındığına dair detay paylaşılmadı.

Wall Street Journal: Çin, üst düzey diplomatını gözaltına aldı
Çin'in geleceğin potansiyel dışişleri bakanı görülen üst düzey diplomatı Liu Jianchao'yu gözaltına aldığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde temmuz sonunda uluslararası seyahatinden dönen 61 yaşındaki Liu'nun sorgulanmak üzere gözaltına alındığı iddia edildi.

Çin Komünist Partisi'nin yabancı siyasi partiler ile ilişkilerini yöneten Liu'nun neden gözaltına alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin Çin yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Mevcut görevini 2022'de üstlendiğinden bu yana 20'den fazla ülkeyi ziyaret eden Liu, yabancı ülkelerle kurduğu iyi ilişkilerden dolayı Çin'in gelecekteki potansiyel dışişleri bakanı görülüyordu.

