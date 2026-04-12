Wall Street Journal: Vance, istemediği bir savaşı sona erdirmek için nasıl baş aktör haline geldi?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın yeniden seçilme kampanyasını desteklemek için Budapeşte’ye yaptığı iki günlük ziyareti tamamlarken, Başkan Donald Trump ona kariyerinin en önemli uluslararası görevini verdi: Yönetimin İran ile yürüttüğü yüksek riskli barış görüşmelerine liderlik etmek.

Oksijen'in Wall Street Journal'dan derlediği habere göre bu görev, birçok kişinin Trump’tan sonra Beyaz Saray’da onun yerini almayı umduğunu düşündüğü bir siyasetçi için son sınavlardan biri ve ciddi riskler barındırıyor.

Savaşın ilk günlerinde kendisini çatışmadan uzak tutmaya çalışan müdahalecilik karşıtı Vance, artık savaşın sonucuna çok daha yakından bağlı durumda.

Üst düzey bir yönetim yetkilisine göre Trump, girişime ağırlık kazandırmak için İranlılarla yürütülecek müzakerelere liderlik etmesi amacıyla başkan yardımcısını görevlendirdi.

Bu, Trump’ın son haftalarda başkan yardımcısına verdiği zor görevler dizisinin son halkası. İran müzakerelerini yürütmenin yanı sıra Trump, Vance’i federal yardım programlarındaki dolandırıcılık ve suistimalleri ortaya çıkarmakla da görevlendirdi.

Bu arada Vance, Macaristan’da Orban’ın seçim kampanyasına destek vermek için alışılmadık bir adım attı ve pazar günü yapılacak seçimlerde kaybetme ihtimali bulunan, aşırı sağın gözdesi Orban’ın yarıştığı çekişmeli bir yabancı seçime adeta paraşütle indi.

Ancak Vance’in belki de en zorlu görevi, bu hafta sonu İslamabad’da İranlı müzakerecilerin karşısına oturduğunda olacak.

Ortadoğu’nun uzun vadeli istikrarı artık iki ülke arasında 1979 İslam Devrimi’nden bu yana yapılacak en üst düzey görüşmelerde bir anlaşma sağlayabilmesine bağlı. Ve Vance, yönetim içindeki dış müdahaleye en çok şüpheyle bakanlardan biri.

Onunla konuşmuş kişilere göre Vance artık savaşla ayrılmaz biçimde bağlantılı olduğunun ve sonucunun kendisi için siyasi açıdan zarar verici sonuçlar doğurabileceğinin farkında.

Buna rağmen çatışmayı sona erdirmeye odaklanmış durumda. Vance’in bir sözcüsü, başkan yardımcısının İslamabad’a giderken “bunu gelecekteki siyasi hesaplar açısından düşünmediğini” söyledi.

Vance ile yakın zamanda görüşen yakın bir dostu, Vance’in savaş karşıtı görüşleri nedeniyle bazen Trump’ın yanında adeta “yumurta kabuklarının üzerinde yürüyormuş gibi” hissettiğini söylediğini aktardı. Vance'in bir sözcüsü ise bunun söylendiğini reddetti. Sözcü, “Başkanın talebi üzerine müzakereleri yürütmek için Pakistan’a giden biri için yumurta kabukları üzerinde yürüdüğünü söylemek zor” dedi.

Cumartesi günü İslamabad’da yapılmaya başlanan görüşmelere Pakistanlılar arabuluculuk ediyor. Vance müzakere masasında Trump’ın damadı Jared Kushner ve başkanın özel temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte yer alıyor.

Altı haftalık ABD hava saldırılarıyla ciddi ölçüde zayıflamış olsa da İran yönetimini iki deneyimli diplomat temsil ediyor: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve geçen yılın başında İran’ın nükleer kapasitesinden asla vazgeçmeyeceğini savunan bir kitap yayımlayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi. Kitabın adı: “Müzakereler: Diplomasinin Gücü.”

Vance, İran yönetiminin kendisini özellikle istediğine dair haberleri reddetti ve bu hafta Macaristan’dan ayrılmadan önce pistte gazetecilere “Sürece dahil olmak istedim çünkü fark yaratabileceğimi düşündüm” dedi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, Trump’ın daha önce başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin son turunu yürüten Kushner ve Witkoff ile birlikte Vance’i göndermesinin, ekibin doğrudan başkan adına konuştuğunu göstermek amacı taşıdığını söyledi.

Bu çatışma, bir zamanlar “yeni savaşlar yok” sözü veren başkan yardımcısı için siyasi bir yük oluşturdu; buna İran’la bir savaş da dahil. Trump, Vance’i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğinde destekçileri onu Cumhuriyetçi Parti içinde güçlü dış müdahaleye karşı çıkan

Yeni Sağ’ın öncüsü olarak selamlamıştı. Ancak şimdi eski müttefikleri, muhafazakar yorumcular Tucker Carlson ve Megyn Kelly gibi isimler yönetimin yeni eleştirmenlerine dönüştü. Trump ise son dönemde bu MAGA eleştirmenlerine sert çıkarak onları “kaybedenler” ve “aptal insanlar” olarak nitelendirdi.

Sızdırılan Signal mesajlarında Vance’in geçen yıl yönetimi Yemen’deki Husilere saldırmaması konusunda özel olarak uyardığı ve İran’da rejim değişikliğinin mümkün olup olmadığı konusunda uzun süredir şüphe duyduğu görülmüştü.

Üst düzey bir yönetim yetkilisine göre Trump, Vance’in dış müdahaleye yönelik şüpheciliğinin farkında ve başkan yardımcısının Senatör Lindsey Graham’ın savunduğu daha şahin politikalarla aynı çizgide olmayan parti içi bir kanadı temsil ettiğini biliyor. Yardımcıya göre, tüm bu görüşlerine rağmen Vance görevi destekliyor.

Vance yakın zamanda gazetecilere ateşkesi sağlamaya yardımcı rolünü anlatırken şaka yollu, “Benim temel rolüm çok fazla telefon görüşmesi yapmak oldu. Bir sürü telefon çağrısına cevap verdim” dedi.

Görüşmeler başlamadan önce iki heyet arasında önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. İranlı yetkililer tarafından dolaşıma sokulan ilk barış taslağı, ABD’nin Tahran’ın nükleer zenginleştirme hakkını kabul etmesini talep ediyordu ki bu Beyaz Saray için kırmızı çizgi. Yönetim daha sonra İran’ın bazı taleplerini yumuşattığını söyledi.

Bu arada İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesine rağmen bazı petrol tankerleri yeniden geçiş yapmaya başladı; ancak Trump Tahran’ı geçiş ücreti toplamaması konusunda uyardı.

ABD’nin eski Birleşmiş Milletler büyükelçisi Nikki Haley bir röportajda, “Ölümden korkmayan ve kazanmayı yalnızca hayatta kalmak olarak gören bir rejimle karşı karşıyasınız, bu tamamen farklı bir oyun” dedi.

Trump'ın eski diplomatlarından Haley, İran’ın tanıdık bir strateji izlemeye çalışacağını da söyledi:

“Geciktirebilirlerse zaman kazanırlar; zaman kazanırlarsa rakiplerini zayıflatırlar”

Trump ise Hürmüz Boğazı’nı kalıcı olarak yeniden açmak ve küresel piyasaları sarsan ekonomik belirsizliği sona erdirmek istiyor. Vance bu hafta başkan için “İlerleme sağlamak konusunda sabırsız” dedi.

Haley, Vance’in yalnızca bölgesel bir çatışmayla karşı karşıya olmadığını da belirtti. İslamabad’daki masada yer almasa da Rus istihbaratı ve Çin silahları İran yönetiminin ayakta kalmasına yardımcı oldu. Haley, “İranlılar kozlarını kaybederse Çinlilerin ve Rusların kaybedeceği çok şey var. İran’ın direncini güçlü tutmaya çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

Irak’a konuşlandırılmış bir Deniz Piyadesi olan ve Yale Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat olan başkan yardımcısı, Beyaz Saray içinde Trump’ın sağ kolu olarak görülüyor ve Trump diplomatik cephede giderek daha fazla Vance’e dayanıyor.

Barış görüşmelerinde daha önce görev almış eski bir Trump yönetimi yetkilisi, üst düzey müzakerelerin normalde Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun sorumluluğunda olacağını söyledi ve “Orada gerçekten sert, taviz vermeyen bir Amerikalı görmek istersiniz” dedi.

Yetkiliye göre ABD kötü bir anlaşmayla masadan kalkarsa bunun sonuçlarında Vance’in parmak izi olacak.

Vance’ten önce bu görevi yürüten eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ise bir röportajda Beyaz Saray’ın İran’ın ABD’yi oyalamadığından emin olmak için “güven ama doğrula” yaklaşımını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Pence, ateşkes şartlarından herhangi bir sapmanın “ezici bir güçle” karşılık bulması gerektiğini ve bunun “nihayetinde bu sallantılı ve tehlikeli rejimi devirecek türden” olması gerektiğini söyledi.

Vance savaşın ilk günlerinde nispeten düşük bir profil çizdi. Müdahalecilik karşıtı bir yayın olan American Conservative Magazine’in icra direktörü Curt Mills, “Son derece sessiz kalmaya ve İran fiyaskosundan mümkün olduğunca uzak durmaya karar verdi. Ama bence sonunda doğru bir değerlendirme yaptı: İstese de istemese de İran fiyaskosunun siyasi maliyetini üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Cuma günü İslamabad’a giden uçağa binmeden önce Vance yaklaşan görüşmeler için beklentileri dile getirdi. Başkanın “kendilerine oldukça net yönergeler verdiğini” söyledi. Gazetecilere konuşan Vance, “İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye istekliyse biz de kesinlikle uzatılmış bir el sunmaya hazırız” diyerek umutlu bir ton kullandı, ancak uyarı da yaptı:

“Eğer bizi oyalamaya çalışırlarsa müzakere ekibinin buna pek sıcak bakmadığını görecekler.”